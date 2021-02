LA SFIDA

FELTRE Si chiama stile libero il nuovo negozio di parrucchiera per uomo, donna e bambino che aprirà i battenti domani mattina alle 8,30 a Villabruna in via Vette 33. A gestirlo sarà Martina Centa, 40 anni che aveva già avuto una precedente esperienza con un altro negozio a Foen che ha gestito dal 2004 al 2012. «Poi racconta Martina - con la nascita del mio primo figlio, ho deciso di chiudere ma ho sempre continuato a fare la parrucchiera come dipendente in un altro negozio. In questi anni, oltre a fare la mamma, ho potuto dedicarmi allo sport. Ho fatto gare di parapendio a livello nazionale e gare di ultra trail in montagna. Ora ho deciso di aprire un nuovo negozio per la passione che ho per questo lavoro anche se, ne sono consapevole, il periodo è particolarmente difficile. Qualcuno mi ha dato della pazza ma io sono convinta delle mie capacità e, pur mantenendo le norme di sicurezza che saranno via via imposte, penso di riuscire a lavorare. Ogni giorno dalla tv ci viene data un immagine triste di questa Italia che chiude. Io vorrei portare un qualcosa di positivo per ricominciare a ricostruire anche perché sento proprio il bisogno di darmi una spinta in mezzo a tutta questa confusione». Ora, nel momento della pandemia, la nuova sfida.

NIENTE TAGLIO DEL NASTRO

Martina ha scelto Villabruna per questa nuova avventura per contribuire a ravvivare il paese. All'interno del salone ci sarà una specifica area dedicata ai bambini. «Non facciamo una vera e propria inaugurazione conclude in quanto, in mezzo a tutte queste restrizioni, si rischierebbe di non rispettarle ma, proprio perché non possiamo inaugurare, offriremo un pensiero alle prime e ai primi clienti».

Fulvio Mondin

