Martellago, le spine civiche delle coalizioni

SCENARIO IN EVOLUZIONEMARTELLAGO Centrosinistra di Monica Barbiero, 5 Stelle di Davide Da Ronche, centrodestra di Andrea Saccarola: due posti per tre, e domani si sa chi avrà più chance. A due mesi dalle Comunali del 10 giugno, il quadro è delineato ma manca un passaggio chiave nel centrodestra, tanto più in tale frammentarietà: sette candidati sindaco (6 già ufficiali), 13 liste, circa 200 aspiranti consiglieri. Secondo turno scontato. A giocarsi l'incerta finale i leader dei tre schieramenti maggiori. In primis la sindaca Barbiero,...