MARTELLAGO

«Caro sindaco, cara Actv, ma quale potenziamento. Qui di potenziata c'è solo la possibilità di prendere il Covid».

A lanciare la denuncia una professoressa di Maerne che insegna in un liceo di Mestre e ogni mattina piglia l'autobus, per la precisione la linea 5E, per raggiungere il suo posto di lavoro. L'insegnante aveva già segnalato sui social la situazione contraria a ogni norma di distanziamento che si verifica sui bus della linea nelle ore di punta, con lavoratori e studenti pigiati come sardine, anche perché, delle tre corse l'ora che c'erano ante lockdown, ne è stata tagliata e non più ripristinata una, a dispetto del potenziamento annunciato dall'azienda con la ripartenza delle scuole.

Domenica scorsa, però, la prof, ascoltando in tv un'intervista allarmata della virologa Ilaria Capua, e di fronte alla recrudescenza sempre più preoccupante della pandemia, ha deciso di mettersi al Pc e inviare una mail al primo cittadino Andrea Saccarola, in qualità di primo responsabile della salute pubblica.

«Ormai le mie perplessità sui mezzi di trasporto Actv sono una certezza e, nello specifico, non è più prorogabile un intervento sulla 5E che interessa Maerne scrive la docente Essa infatti non risponde al dichiarato potenziamento del servizio, essendo stata al contrario ridotta una corsa, con le relative conseguenze. Questo può potenziare solo una cosa, la diffusione del virus» ironizza amara l'insegnante, che cita tra tutte, come esempio di questa impressionante vicinanza forzata dei cittadini che usufruiscono di quest'essenziale servizio, il bus che parte dalle 13.35 da piazzale Cialdini.

«Mi auguro che il Comune di Martellago agisca tempestivamente ed efficacemente per tutelare non dico il confort ma la sicurezza dei suoi cittadini. La cosa da dire ad Actv è semplice e puramente matematica: due è minore di tre» conclude la professoressa, che però sta ancora aspettando una risposta.

Dunque, un'altra consegna per la consigliera delegata alla Viabilità Roberta Milan, grazie al cui interessamento nei giorni scorsi è stata allungata fino a Noale una corsa delle 6.45 dell'11E, risolvendo così il problema degli studenti dell'Istituto Enaip che arrivavano tardi a scuola, ma sul cui tavolo ci sono ancora diverse richieste di miglioria del servizio, comprese quelle relative alla linea 6E, anche questa parecchio affollata.

