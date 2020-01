Martella: «Il Governo non dimentica la città, siamo sempre in prima linea»

«Non crediamo che il Protocollo fanghi farà tornare le navi perdute ma serve un segnale forte per ridare fiducia alle imprese. Venezia ha bisogno di tutela ma anche di un'economia che funzioni» ha detto ieri alla fine del Question Time alla Camera l'onorevole di Italia Viva Sara Moretto.

A queste parole, indirettamente, ha risposto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, il Dem Andrea Martella, affermando che «non vi sono ragioni per ritenere che il governo stia affrontando la questione con superficialità o trascuratezza. Anzi, vi è la convinzione che il Porto di Venezia rappresenti una realtà di primaria importanza».

Quanto al Protocollo fanghi Martella ha confermato quanto detto dal ministro Sergio Costa, cioè che «siamo in dirittura d'arrivo per l'approvazione. E il governo è pienamente consapevole delle esigenze infrastrutturali che sottendono alla competitività del Porto di Venezia, garantendo la soluzione dei problemi, per cui è ferma intenzione realizzare gli interventi nel rispetto dell'equilibrio e della tutela ambientale».

Il sottosegretario ha affrontato anche la questione Mose affermando di aver parlato con il Provveditore alle opere pubbliche del Triveneto ottenendo conferme sul fatto che «per la fine del 2021 l'opera potrà essere consegnata» e che «a giorni verrà presentato un cronoprogramma che consentirà entro sei mesi, in situazioni di emergenza, di attivare il Mose. Nel frattempo è intenzione del Governo continuare a lavorare per determinare una nuova governance sulla laguna anche attraverso l'istituzione di una nuova Agenzia per Venezia». (e.t.)

