VENEZIA Il risultato del Comitatone di ieri pomeriggio è stato salutato con grande favore dai due membri veneziani del Governo: il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Andrea Martella, e il sottosegretario all'Economia e Finanze, Pier Paolo Baretta. I quali, comunque, hanno avuto anche una parte attiva nella definizione delle questioni.

«L'esito della riunione del Comitatone è di grande importanza - commenta Martella - perché traccia una rotta per Venezia e la sua laguna. Da un lato si fissa in modo continuativo un flusso di stanziamenti per la salvaguardia. Contemporaneamente si assumono soluzioni transitorie per quanto concerne la crocieristica, ma con la prospettiva di decidere a breve una soluzione strutturale e definitiva fuori laguna. Era fondamentale - aggiunge - disegnare una prospettiva futura nella quale tenere assieme la tutela ambientale e le attività economiche e produttive della città. Questo è stato fatto, grazie al rinnovato impegno del governo e della ministra De Micheli. Certamente bisognerà fare molto da qui in avanti per percorrere concretamente questa rotta. Servirà la collaborazione di tutti».

Che la soluzione individuata dal Governo sia quella di un approdo fuori dalla laguna, e quindi superando non solo la Marittima ma anche porto Marghera, è convinto anche Baretta.

«Dal Comitatone è venuta un'indicazione chiara: le navi da crociera devono restare a Venezia, come home port, ma approdare fuori laguna. Per arrivare a questa prospettiva, senza perdere il traffico che riprenderà dopo il Covid - spiega il sottosegretario al Mef - servono soluzioni provvisorie con attracchi diffusi a Marghera».

Anche Baretta, come Martella, ha preso parte alla riunione, in sostituzione del ministro Roberto Gualtieri.

«Oltre alla ripartizione delle risorse già disponibili - prosegue - il Governo si è impegnato a incrementare, con il prossimo scostamento di bilancio, questi fondi di ulteriori 40 milioni, verificando, al contempo, come finanziare quanto richiesto dallo stesso consiglio comunale di Venezia (150 milioni l'anno per 10 anni, ndr). Nonostante le esasperate polemiche, e le strumentali demagogie del sindaco, che danneggiano la città, si è arrivati - conclude Baretta - a fare delle scelte che sono il primo passo per una diversa idea di città. Ora servono progetti all'altezza del Recovery: dal completamento del Mose e dei marginamenti alle fognature e alla difesa del patrimonio della città d'acqua, dal rilancio economico delle isole e della terraferma». (m.f.)

