Martella: «Con questi atti trasparenza sulle opere»

VENEZIA Tra i più soddisfatti c'è Andrea Martella, il sottosegretario veneziano alla Presidenza del Consiglio che tutta la vicenda Comitatone l'ha seguita con attenzione anche da dietro le quinte. «Penso che sia stato un Comitatone di svolta - commenta - perché il Governo ha cambiato il metodo. Si parla non solo di finanziamenti dell'emergenza e non solo del Mose ma anche di salvaguardia unitaria. In questa svolta deve essere rifinanziata la Legge Speciale di cui saranno ridefiniti o aggiornati gli obiettivi».Un'altra cosa importante è...