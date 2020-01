CAVALLINO TREPORTI

(G.B.) Riqualificazione di Punta Sabbioni, si terrà martedì prossimo il sopralluogo con il commissario straordinario al Mose Elisabetta Spitz. Sotto esame l'area tra il terminal e il faro, una zona che il Comune punta a riqualificare radicalmente. Prima di tutto riappropriandosi delle aree che hanno ospitato i cantieri del Mose e che progressivamente verranno dismessi. «Ci stiamo confrontando quotidianamente spiega il vicesindaco, Francesco Monica con il Provveditorato alle opere pubbliche e il Porto. Stiamo ragionando sulla riqualificazione dei tutto il waterfront di Punta Sabbioni, un'area spesso dimenticata per cui prevediamo un completo rilancio. Per questo chiediamo che i cantieri nella zona vengano chiusi prima possibile. Lo abbiamo ribadito anche nella riunione con il Consorzio Venezia Nuova: il sopralluogo servirà a definire le modalità di intervento per Punta Sabbioni». Il Comune riqualificherà l'area del Terminal e il lungomare Dante Alighieri, fino alla spiaggia. «La progettazione del waterfront prosegue aggiunge l'assessore con delega a Punta Sabbioni, Nicolò D'Este dove ci sono i cantieri del Mose realizzeremo una passeggiata sospesa sulla laguna, con punti panoramici, zone d'ombra, nuovi arredi urbani e una pista ciclabile. Questa zona diventerà motivo di attrazione, con un nuovo terminal per il servizio di navigazione e una riqualificazione di Lio Grando».

