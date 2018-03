Marsilio e lo strappo a metà con il Pd: «Non sono iscritto, voglio chiarimenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SITUAZIONETRIESTE «A volte qualche arrabbiatura per non dire forzatura può far capire a qualcuno che sta sbagliando». Resta critica la posizione di Enzo Marsilio verso i vertici del Pd «finché spiega non avrò ricevuto indicazioni nuove su metodi e atteggiamenti». Nonostante gli attriti, Marsilio tenta comunque la riconquista di un posto in Consiglio regionale come candidato del Pd nel collegio di Tolmezzo ma a tal proposito puntualizza: «Non sono iscritto al partito, la tessera l'ho restituita».I FATTIAndiamo con ordine. Il 29...