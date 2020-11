I famigliari degli ospiti delle Marmarole sono esasperati: da mesi non vivono sereni perché la forte ondata dei contagi alla Rsa di Pieve di Cadore ha impedito - a causa dei contagi dei dipendenti (quasi la metà era positiva) di contattare la struttura per sapere come stavano i propri cari. I familiari denunciano anche come un solo infermiere sia costretto ad occuparsi di tutti gli ospiti. Una lettera che non trova risposte pubbliche da parte del direttore della residenza che risponde: «Non rilasciamo dichiarazioni». La gestione è nelle mani della K.C.S. Caragiver di Varese. Il problema della gestione della Rsu Marmarole è venuto alla luce lo scorso anno, quando, arrivata a scadenza la convenzione con la cooperativa, l'azienda Dolomiti ha deciso di non rinnovarla. Il Comune di Pieve, dovendo risolvere in quello stesso periodo anche il problema della casa di riposo per autosufficienti, ha invitato l'Usl 1 a rinnovare provvisoriamente la gestione alla coop varesina, per trovare una soluzione. Il sindaco Giuseppe Bepi Casagrande ricorda come «Il comune non ha nessuna competenza sulla Rsa». Il sindaco, nelle scorse settimane, ha incontrato una rappresentanza di famigliari con ospiti nella residenza per capire come far sentire la propria voce, in merito alle preoccupazioni che l'ondata di contagi ha creato. Ciò che ha bloccato tutto è che una settantina di ospiti (su un centinaio) è positiva, e con loro anche metà del personale, 30 su 60, all'incirca. Il timore dei famigliari era che i propri cari non ricevessero le cure adeguate. Il comune allora ha chiesto alla Uls di monitorare la situazione e l'azienda sanitaria ha effettuato una ispezione, in cui è emerso che benché con personale decimato, il servizio non era ottimale, ma nemmeno negativo. Fe.Fa.

