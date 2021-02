IL CASO

MIRANO All'Ipab Luigi Mariutto più del 28% del personale rifiuta il vaccino, la direzione chiama a una seconda profilassi e avvisa: «Chi non lo fa potrebbe anche incorrere in una sospensione o cambio di mansione». Sindacati in subbuglio: «Inaccettabile minaccia». L'episodio conferma la grande incertezza del momento: che ne sarà dei dipendenti della sanità che rifiutano il vaccino? Nella casa di riposo miranese lo scontro si è consumato mercoledì pomeriggio e rischia di non essere un caso isolato. Conclusa la campagna vaccinale interna che ha portato al completamento della profilassi per 140 lavoratori su 195 candidabili e 105 ospiti su 110, la direzione ha pensato bene di mandare a tutti i dipendenti una circolare che annuncia a breve una seconda campagna vaccinale nella quale conta di ricomprendere una platea potenziale di ulteriori 70 lavoratori e 60 ospiti non vaccinati la prima volta, semplicemente perché non candidabili (non erano negativizzati o indisposti) o perché hanno rifiutato il vaccino. Che è volontario, anche per gli operatori: molti non sono contrari, semplicemente hanno preferito non essere i primi. Per questo molti ora rientreranno. Ma i modi della chiamata non sono piaciuti: Per opportuna conoscenza - scrive la direzione dell'Ipab - si sottolinea che i datori di lavoro del settore dovranno considerare eventuali azioni a tutela di lavoratori ed ospiti, quali la sospensione o variazione del servizio, la dichiarazione di non idoneità al servizio o l'adozione di particolari protezioni in via continuativa per i lavoratori non vaccinati. Precisa infine che al momento non vi sono disposizioni in merito, ma potrebbero essere adottate a breve. Basta e avanza per schierare in campo i sindacati: «Servono a poco le minacce - dichiara per la Fp-Cgil Cristina Bastianello - non ci risulta che in altre residenze si stiano minacciando i lavoratori di licenziamenti, sospensioni o comunque di ripercussioni sul rapporto di lavoro e respingiamo questa modalità comunicativa. I lavoratori non sono eroi, ma esseri umani con paure e incertezze derivate da questa emergenza, che non dispensa nessuno dal disorientamento. Serve semmai - conclude - avviare subito un dibattito con i lavoratori per spiegare cosa significa la protezione vaccinale». L'appello è rivolto a tutti i datori di lavoro. Il direttore generale del Mariutto, Franco Iurlaro, replica: «L'istituto non ha al momento avviato alcuna iniziativa in merito: abbiamo solo informato i nostri dipendenti che se dovessero intervenire normative esterne in materia, l'Ipab dovrebbe adempiere».

Filippo De Gaspari

