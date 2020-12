MARITTIMI

MESTRE Altri 660 mila euro per sostenere i lavoratori delle compagnie portuali di Venezia (Nclp) e Chioggia (Serviport) aiutandoli a superare questo momento di crisi dovuta al coronavirus che ha ridotto l'operatività in banchina. È un intervento del commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale (Adspmas), Pino Musolino, che così porta a 890 mila euro gli aiuti stanziati da agosto ad oggi. «Siamo stati tra i primi in Italia ad adottare provvedimenti utili a fornire misure di sostegno al reddito dei lavoratori portuali duramente colpiti dagli effetti della crisi causata dalla contrazione dei volumi di traffico a livello internazionale» ricorda Musolino: «L'erogazione di 500 mila euro per la Nuova Compagnia Lavoratori Portuali di Venezia e di 160 mila euro per la Serviport di Chioggia è un sostegno concreto che confido sarà utile per sostenere le imprese di lavoro portuale e per alleviare le difficoltà delle famiglie dei lavoratori coinvolti». Per stanziare i fondi l'Ente ha applicato le indicazioni contenute nel Decreto legge 34 del 19 maggio scorso (c.d. decreto Rilancio) convertito con Legge 77 del 17 luglio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19: in ragione delle mutate condizioni economiche il Decreto autorizza le AdSP, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, a riconoscere ai soggetti autorizzati ex art. 17 legge 84/'94 (ossia i lavoratori delle compagnie portuali) un contributo di 90 euro per ogni minore giornata di avviamento rispetto al medesimo periodo del 2019. «Queste azioni sono possibili anche perché l'Ente gode di ottima salute dal punto di vista finanziario, grazie agli interventi apportati sottolinea Musolino . E nella previsione di bilancio 2021 l'Autorità è riuscita ad accantonare ben 51 milioni di euro per opere ed escavi fondamentali per il mantenimento della competitività futura degli scali lagunari». (e.t.)

