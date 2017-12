Marittima, un no ad alta tensione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL NODO DA SCIOGLIEREVENEZIA Tra il dire e il fare non ci sarà di mezzo sempre il mare, ma ci potrebbero essere molte insidie dietro l'angolo. Quando il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Pino Musolino, pochi giorni fa ha annunciato di voler rivedere l'accordo di programma per lo sviluppo dell'area ex deposito locomotive a ridosso della Marittima, sono in molti ad aver drizzato le antenne. Questo perché la firma del testo dell'accordo di programma risale ad un anno fa e in quest'arco di tempo è successo qualcosa, si sono create...