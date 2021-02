DOPPIO LUTTO

SAN DONA' DI PIAVE Giannino e Rina, marito e moglie, morti a quaranta giorni di distanza l'uno dall'altro. Erano stati ricoverati al Covid-Hospital di Jesolo: lui mancato il 7 dicembre nel reparto di terapia intensiva, lei è deceduta il 22 febbraio nella casa di cura Rizzola a causa di una emorragia cerebrale, conseguenza del Covid-19 da cui era riuscita a guarire. Un fatto che ha scosso San Donà, quello del decesso dei coniugi Schiabel, e in particolare la comunità di Mussetta dove la coppia era molto conosciuta e ben voluta e dove i due erano stati molto attivi nelle iniziative parrocchiali. Entrambi mancati all'età di 82 anni. Giannino Schiabel, perito industriale, aveva insegnato laboratorio all'istituto Scarpa Mattei di Fossalta di Piave. Aveva anche ricoperto la carica di assessore ai Lavori pubblici e di consigliere comunale di San Donà di Piave negli anni Ottanta. Rina Burigotto, molto conosciuta come Rinella, a Mussetta era una istituzione. Era quella degli scampoli: lei che era sarta e che per un periodo ha avuto anche un'attività legata a questa professione, è ricordata per il suo negozio di stoffe e bottoni. Poi ha gestito la prima pulisecco del paese, infine la cartoleria. Dagli anni '70, e ancora per un ventennio, è stata la nostra boutique, poi la cartoleria dove noi bambini ci fornivamo di penne, astucci, quaderni, zaini ed anche grembiulini, ricorda Fabio Capacchione su Facebook. La Rinella continuava ad essere una persona molto attiva, specie in famiglia, dove si occupava del marito (debilitato dalla malattia) e degli amati nipoti. Fino a quando è sopraggiunto il Covid-19 che ha sconvolto la vita della famiglia Schiabel. Il primo ad ammalarsi, a metà novembre, sono stato io, che vivevo ancora nella stessa casa, ricorda il figlio Giovanni, primogenito e avvocato di San Donà. Sono stato ricoverato in ospedale, a Jesolo, dove mi hanno raggiunto successivamente prima mio papà e poi mia mamma. Per un po' siamo stati tutti e tre ricoverati al Covid-Hospital. Dopo un periodo anche in terapia intensiva (una esperienza che non auguro a nessuno), poco prima di Natale sono uscito; nel frattempo, era il 7 dicembre, è mancato papà. Mamma si è negativizzata e l'hanno spostata alla Stella Marina di Jesolo, dove sembrava stare meglio, anche se non riusciva a recuperare bene il respiro. E' stata così trasferita alla Rizzola di San Donà, dov'è spirata per emorragia cerebrale. Perdere così i due genitori è terrificante. Oltre a Giovanni, i coniugi Schiabel lasciano i figli Marina (che gestisce il negozio che fu della mamma) e Stefano. I funerali saranno celebrati domani, alle 15, a Mussetta; oggi, alle 18, il rosario. (f.cib.)

