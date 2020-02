Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, respinge l'ultimatum della Fondazione Cassamarca e rilancia. «Per comprare la nuova sede del nostro ente nella cittadella dell'Appiani - ha detto - non possiamo spendere più di 23,7 milioni di euro, quanto fissato dal Demanio per conto del Mef. Fondazione non vuole scendere sotto i 30 milioni di euro. Allora facciamo una proposta: una conciliazione davanti al giudice. Se Fondazione dovesse continuare a rimanere sulla sua posizione, noi siamo pronti a rinunciare al trasloco a e rimanere in piazza Borsa». Pozza intende chiudere così la causa per danni aperta con Ca' Spineda, che chiede un risarcimento per tutti gli anni in cui non ha potuto utilizzare la torre C dell'Appiani per via del contenzioso con l'ente camerale. La conciliazione comprenderebbe i 23,7 milioni di euro previsti dal Demanio più una cifra - «equa», precisa Pozza - per i danni in modo da avvicinare i 30 milioni chiesti da Fondazione. Da Ca' Spineda però arrivano segnali per nulla rassicuranti. Il presidente Luigi Garofalo non commenta, ma la sua linea non cambierà: o arrivano i 30 milioni di euro, oppure Fondazione metterà sul mercato la Torre e chiederà i danni alla Camera di Commercio.

