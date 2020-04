QUINTA VITTIMA

MARTELLAGO Altro lutto a Martellago a causa del coronavirus. Neanche il tempo di assorbire il colpo della morte di Nello Michieletto, che martedì mattina a Dolo il Covid-19 ha stroncato anche Antonio Mario Fiori, 75 anni: anche lui abitava Maerne, anche lui non soffriva di patologie pregresse, prendeva solo una pillola per la pressione. E' la quinta vittima residente nel comune, uno dei più colpiti della provincia anche come numero di contagiati: 62 a ieri. Mario, com'era conosciuto da tutti Fiori, aveva cominciato ad avere la febbre il 12 marzo: pareva una normale influenza ma quando, il 23, sono subentrate difficoltà respiratorie, lui e la moglie Elda sono stati condotti all'ospedale di Mirano. La donna dopo un paio di giorni è stata dimessa e ha superato la quarantena senza sviluppare il virus; Fiori invece è risultato positivo e il 26 marzo è passato al Covid di Dolo. E' rimasto stazionario per alcuni giorni, ma sabato ha accusato un crollo. «Poco prima di entrare in rianimazione ci ha chiamati e ha voluto parlare con tutti, compresi i suoi amati nipoti - racconta in lacrime il figlio Fabrizio -: mi hanno messo il casco per andare sulla luna scherzava. E c'è andato per davvero. Se la sentiva che sarebbe stata la sua ultima telefonata con noi». Originario di Calalzo, nel Bellunese, rimasto orfano di padre giovanissimo, per mantenere la famiglia Fiori aveva fatto anche il pastore. Era comunque riuscito a studiare e a entrare nell'Enel, dove ha lavorato per tutta la vita, fino alla pensione, nell'ufficio tecnico di progettazione delle centrali, e proprio per motivi di lavoro nel 1974 si era trasferito con la famiglia a Maerne. Amava tanto la sua montagna, sciare e viaggiare. «Da buon montanaro era una persona riservata, ma era anche un punto di riferimento e non solo per noi, a cui non ha mai fatto mancare nulla, ma anche per tante persone, amici e vicini lo ricorda il figlio Non si arrabbiava mai, amava i bambini ed era un nonno meraviglioso». Antonio Mario Fiori lascia la moglie Elda, i figli Francesco e Fabrizio, i nipoti Edoardo e Arianna e i fratelli Sergio, Renza e Francesca. (N.Der.)

