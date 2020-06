Mario Ajello



Un'idea creativa, recuperata da una storia tumultuosa. Ed ecco allora gli Stati Generali. Intento nobile quello di Giuseppe Conte, che chiama a raccolta le migliori energie per dare una scossa di futuro. Ma riuscirà? Tutti se lo augurano, e però il ricordo degli Stati Generali del 1789 a Versailles - ben più maestosa di Villa Pamphilj che pure è un gioiello secentesco - con la convocazione da parte di Luigi XVI dell'aristocrazia, del clero e del popolo diventò l'origine della rivoluzione.

Nella quale perse sia il trono che la testa (finì ghigliottinato) il sovrano che aveva promosso quell'iniziativa senza accorgersi che la situazione economica e sociale era più grave di quanto avesse immaginato e magari sarebbe servito un choc più immediato e più pragmatico di un'assemblea come quella per spegnere il malcontento e i timori.

Ma se c'è da augurare lunga vita all'attuale premier, c'è anche da dire che non erano andati bene neppure gli Stati Generali precedenti all'epoca rivoluzionaria. Ossia quelli indetti da Maria de' Medici del 1614, che furono la cassa di risonanza di tutte le lacerazioni del regno ma non riuscirono a partorire alcuna riforma. Nonostante nella task force ci fosse, in rappresentanza del clero, Richelieu che in quella occasione si fece notare e da allora cominciò la sua scalata al potere fino a prenderselo tutto.

