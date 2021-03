Mario Ajello



Si nota nella coscienza collettiva, in una parte degli italiani, un senso di stanchezza, di disillusione, di crescente fastidio per il ritorno delle chiusure forti, per la nuova stretta da zona rossa. E non aiutano a vivere meglio questa fase, che parrebbe assomigliare al lockdown di un anno fa ma non è così, le vicende legate al vaccino AstraZeneca che ieri è stato sospeso in via precauzionale.

È come se non si vedesse la luce in fondo al tunnel, e invece la luce c'è. Questa luce siamo noi, insieme alla scienza e alla buona politica. È naturale essere stanchi. È comprensibile che non ne possiamo più. È ovvio, per esempio, che il ritorno alla Dad crea profonde difficoltà ai ragazzi e alle famiglie.

E abbiamo vissuto tanti lutti e continuiamo a stare dentro a una tragedia nazionale ed epocale che ci tormenta e sembra fatta apposta per fiaccare la nostra resistenza o resilienza, come si ama dire adesso. Ma proprio questo dobbiamo impedire: non ci è consentito arrendersi né cedere alla rilassatezza amara e perdente né abbandonarsi al fatalismo né farsi assalire dai dubbi del tipo: ma servirà questa ennesima stretta visto che un anno dopo siamo al punto di prima?

La battaglia è arrivata a un tornante decisivo e occorre imboccarlo con coraggio e lungimiranza. In più ci sono i vaccini che fanno la vera differenza e guai a non continuare a credere in questa che è l'unica arma disponibile.(...)

