CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Mario AjelloPalazzo San Macuto, sede di due commissioni cruciali del Parlamento che c'è ma è come se non ci fosse. Gli uscieri: «Aspettiamo che arrivino i membri della Vigilanza Rai e i componenti del Copasir. Ma quando arrivano? Arriveranno mai? Esistono?». Boh. Finché non esisterà un governo, e due mesi sono passati invano e un altro mese forse passerà ma chi lo sa, gli onorevoli si godono il letargo, si crogiolano nel gusto dell'assenza, incassano l'assegno - 12mila euro - e il bonifico sembra l'unica cosa vitale nel vuoto di tutto...