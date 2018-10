CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mario Ajello Nella mentalità cattolica il denaro, già di suo, è sterco del diavolo. Se poi lo usi pure male, la colpa è completa. E dunque ti do i soldi, ma non devi peccare: questa la filosofia che sta alla base dell'ultima uscita di Luigi Di Maio. A proposito della carta - non quattrini sonanti, non contanti: perché più insidiosi e tentatori - del reddito di cittadinanza. Con cui non si potrà comprare tutto, ma soltanto alcune cose. «Non permetterà di fare spese immorali. Se vado a comprare sigarette - recita il Discorso della...