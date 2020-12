Mario Ajello



Nel Natale della nostra incertezza pensiamo di essere più soli delle altre volte, perché non c'è la bolgia del cenone, ma così non è. Ognuno nella propria clausura laica si sente partecipe di un destino comune che mai come questa volta interpella il senso di responsabilità e l'amor di patria. Oltre che la salvaguardia personale e familiare della salute.

E allora, sarà un Natale particolarissimo quello di queste ore che ognuno vivrà a modo suo tra i propri intimi e affetti stabili - chi lamentandosi a torto delle regole restrittive, chi lodandole e magari pensando che sarebbero dovute essere più rigorose, limpide e tempestive - ma un'unione di destino, nella separatezza resasi necessaria, è quella che non potrà che risaltare. Perché le guerre non si vincono da soli e tantomeno si costruiscono i dopoguerra, come sarà quello successivo alla sconfitta del Covid, se viene a mancare il cemento dell'idea di nazione e se le classi dirigenti, che sul superamento pratico e progettuale della tragedia verranno giudicate, non si mostrano all'altezza della sfida in corso e del bisogno corale degli italiani (...)

