Mario Ajello

«Conte a Bruxelles è andato malissimo. Certo, al peggio non c'è fine, e poteva esserci un'invasione di cavallette...». Lo ha detto Salvini nei giorni scorsi e l'invasione di cavallette in realtà c'è stata dall'estate scorsa a questa, lungo un anno nero, dal Papeete al Diasorin, dal colpo di testa sulla spiaggia alla tegola dell'inchiesta di Pavia fino al voto sull'invio a processo giovedì per Open Arms, ma ha colpito Salvini e non altri. Il capo della Lega non tocca palla dall'8 agosto scorso, con l'annuncio in costume della crisi d governo alla consolle, e che peccato per uno che stava per prendere i «pieni poteri» e si ritrova con un pugno di mosche in mano (o di cavallette che se lo aggrediscono). E nella Lega, un anno dopo, mentre infuriano le inchieste lombarde, c'è chi ricorda ad alto livello una delle teorie che circolava sul Carroccio 12 mesi fa per spiegare il pasticcio del Papeete: «Matteo vuole i pieni poteri, e prendersi tutto il banco alle elezioni subito scaricando i 5 Stelle, perché così si blinda contro le inchieste della magistratura che fioccheranno per farci fuori». Le inchieste ci sono, puntualissime, però sembra disarmato Salvini. E non può fare altro che recriminare: «Vogliono distruggerci», «colpiscono la Lombardia per colpire la Lega e per colpire me».

Ed è più o meno quello che Salvini dirà giovedì in aula al Senato quando, tegola dopo tegola, un'altra (e l'invasione delle cavallette in confronto è un solletico) gli cadrà addosso quando verrà votata l'autorizzazione a procedere contro di lui per la vicenda Open Arms.

