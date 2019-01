CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Mario AjelloA saperlo prima, Jerome K. Jerome non avrebbe scritto Tre uomini in barca (per non parlar del cane). Avrebbe subito raddoppiato, così: Due uomini più un donna in gommone (per non parlar dello psicologo, dell'avvocato e del sindaco che lo accompagnano). L'effetto comico sarebbe stato lo stesso. Anche se, insieme a Fratoianni-Maggi-Prestigiacomo purtroppo non è salpato da Siracusa, per portare solidarietà alla Sea Watch e scatenare la guerra navale - la politica ormai è un angiporto - a Salvini, l'ottimo Montmorency: il...