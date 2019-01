Marinelli pronto a fare a pugni Noce in collisione con i Concordi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE ACCUSEROVIGO «Darò un pugno in faccia a chiunque osi ripetere che Gian Antonio Cibotto ha chiesto la distruzione di una parte dei suoi libri». Scandalizzato lo scrittore Giancarlo Marinelli, per anni vicino a Cibotto, che ieri pomeriggio ha dichiarato la sua gratitudine a Vittorio Sgarbi e avvalorato il suo pensiero. «Bisogna far capire una volta per tutte - ha aggiunto - che Cibotto non ha lasciato alcun testamento, non buttava via niente ed era affezionato a tutti i suoi libri. È scomparso dopo una lunga malattia, che lo ha messo a...