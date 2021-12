Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Chi non conosce Palazzo Fòrtuny a Venezia, spazio espositivo che trasuda ancora la raffinatezza derivatagli dall'essere stato dimora di uno dei più grandi stilisti e designer della prima metà del Novecento, Mariano Fortùny? Sulla u, infatti, e non sulla o, andrebbe posto l'accento del cognome, poiché Fortuny - pur essendo venezianissimo nell'anima - era nato in Spagna, l'11 maggio 1871: a Granada, precisamente, dal pittore Catalano...