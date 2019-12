Marian: «Il 2019 è stato un anno allucinante per gli incidenti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NOVENTA Per l'intera giornata di ieri il sindaco Claudio Marian ha cercato di capire come potesse essere avvenuto lo scontro frontale in cui hanno perso la vita i tre ragazzi. «Sono andato a vedere il luogo in cui è successo l'incidente- riferisce Marian - E' in territorio di San Donà, ma la bretella interessa anche Noventa. Per esserci stato un frontale, forse qualcuno ha sorpassato. Però quella strada è larga, non è un rettilineo pericoloso. Inoltre l'asfalto era in condizioni ottimali, non come la notte precedente in cui poteva...