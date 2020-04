IL DRAMMA

PADOVA Per un mese e mezzo ha lottato contro il maledetto virus, ricoverata al Covid hospital di Schiavonia. Ma alla fine si è arresa. Maria Bezzan, 78 anni, di Castelbaldo e ospite della casa di riposo di Merlara, è morta ieri. È la trentesima vittima su 73 ospiti da quando il pensionato è scivolato nell'incubo del Coronavirus. Secondo i dati dell'Ulss il Covid-19 è stato causa o concausa della morte per 26 nonni di Merlara: gli altri, invece, sarebbero venuti a mancare comunque per le patologie pregresse e i quadri clinici particolarmente critici. Certo, questo non rende meno drammatico il bilancio di questa ecatombe che sembra non avere fine.

Maria è stata la seconda anziana ricoverata a Schiavonia quella domenica 8 marzo in cui tutto è cominciato. Qualche ora prima di lei, era salita in ambulanza la sua compaesana Ornella Folcato, 85 anni. Tosse e difficoltà respiratorie: Ornella era il primo caso di contagio accertato e purtroppo poi è stata anche il decesso numero 29. La donna infatti, dimessa dall'ospedale il 2 aprile con tampone ancora positivo, si è spenta venerdì sera. Maria invece dal Covid hospital non ha più fatto ritorno. Faceva parte della grande famiglia del Centro servizi per anziani da undici anni.

«Amava il buon cibo e quando si giocava a tombola non mancava mai raccontano dalla casa di riposo si sedeva sempre a capotavola». Il pensiero era rivolto alla sua famiglia, ora nel dolore: il marito Giuseppe, il figlio Antonio e la nuora Elisa, il fratello Benito.

Ancora un lutto quindi alla Scarmignan, dove nel frattempo continua l'inchiesta della procura di Rovigo sulla gestione dell'emergenza. Il sindaco Claudia Corradin e la presidente Roberta Meneghetti sono a posto con la propria coscienza. Sono state in prima linea fin da subito nel gestire l'emergenza visto che direttore e coordinatrice sono rientrati dalle ferie l'11 marzo, tre giorni dopo la scoperta del primo tampone positivo. E sanno di aver fatto il possibile per far fronte al contagio, costato la vita a 30 ospiti su 73. Un prezzo di vite altissimo su cui il procuratore capo Carmelo Ruberto intende fare chiarezza. I carabinieri del Nas torneranno nel pensionato per acquisire nuova documentazione, oltre a quella già raccolta, e per sentire il personale dirigente. Il fascicolo per ora non ipotizza reati né indagati.

«È giusto che la procura faccia il proprio lavoro, le indagini sono doverose commenta la presidente . Noi abbiamo fatto quello che umanamente si poteva». «Tutti erano al corrente della situazione e se c'era qualcuno che doveva intervenire e non è intervenuto la frase rimane in sospeso non so se questa possa essere un'ipotesi. Non abbiamo mai nascosto nulla, informando tutte le autorità».

Sulla stessa linea è anche il sindaco Corradin: «Non entro nel merito delle indagini, dico soltanto che ho sempre agito con la massima trasparenza per quanto era di mia competenza. Credo sia stato fatto tutto quello che si poteva».

Maria Elena Pattaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA