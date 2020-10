PELLESTRINA

«Se lo scorso novembre ci fosse stato il Mose, Giannino Scarpa non sarebbe morto folgorato per un corto circuito». Pellestrina è rimasta all'asciutto, ma il primo pensiero dei residenti va a chi oggi non c'è più e ha perso la vita il 12 novembre 2019. Ieri in isola è stata la giornata dello scampato pericolo. Strade case e famiglie sono rimaste all'asciutto, la prova generale è stata superata con successo. L'entrata in funzione delle paratie del Mose, ma anche l'innalzamento delle rive portate da 130 a 160 centimetri sul medio mare hanno svolto perfettamente la loro funzione. L'unica acqua che ha bagnato l'isola è stata la pioggia.

La tensione si è sciolta alle 12.30 quando superato il picco massimo di previsione, alcuni pescatori hanno improvvisato una grigliata di pesce, offerta ai passanti. «È andata bene - ha commentato il consigliere comunale Alessandro Scarpa Marta - un grazie agli operai, ai volontari e a tutti coloro che hanno lavorato per mantenere l'isola al sicuro. In isola è sbarcato anche il sindaco Luigi Brugnaro per un sopralluogo e parlare con gli abitanti. Al termine dei colloqui e delle verifiche svolte, la soddisfazione era evidente». In nessun punto, l'isola è stata in pericolo nemmeno dove il nuovo marginamento non era ancora completato. «È andata bene - confida Sergio Zennaro, presidente del Centro anziani - abbiamo avuto la sorpresa del Mose, tra noi in tanti non credevano che potesse funzionare per davvero, e invece ci dobbiamo ricredere. Ora speriamo che entri in funzione ogni volta che si prospetta una situazione di pericolo. Al sindaco abbiamo ricordato che devono essere completate con grande urgenza anche delle opere complementari del Mose. Prima di sostare davanti alle rive lato laguna, sono stato a vedere il mare e, per esempio, una diga deve essere urgentemente rialzata. Oggi, però, siamo contenti, perché nessuno di noi ha subito danni. Vedremo nelle prossime emergenze, se la soluzione che è stata trovata è realmente definitiva». Lungo le rive erano state schierate anche le pompe idrovore ma non c'è stato bisogno di azionarle. Giorgio Vianello, storico dell'isola, rivela. «I lavori sono stati ottimali - conclude - in questi decenni l'isola è lievemente sprofondata e questo chiaramente aumenta i rischi».

Lorenzo Mayer

