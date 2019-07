Margherita Asso, soprintendente di ferro paladina nella lotta contro il moto ondoso

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL LUTTOVENEZIA È scomparsa a 92 anni appena compiuti lo scorso marzo Margherita Asso, storica sovrintendente di Venezia. Ancora pochi giorni fa trascorreva nella sua casa di Dorsoduro operose giornate impegnate nella lettura. Niente televisione, per scelta, ma fino all'ultimo ordinava i libri che l'interessavano e i dischi specie di musica classica, via computer. Senza trascurare la sua passione per le piante e fiori, la visita alle mostre e le passeggiate, per quanto possibili. In una delle sue ultime escursioni a piazzale Roma aveva...