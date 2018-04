CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MARGHERANon si era nemmeno accorto che un uomo era finito sotto alle ruote del suo camion. Hanno dovuto fermarlo i colleghi della vittima, gli stessi che hanno poi dato l'allarme e avvertito i soccorsi nel disperato tentativo di salvargli la vita. Non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate da Mauro Morassi, 55enne friulano dipendente della Sacaim, morto ieri mattina in via Righi a Marghera, davanti al cancello del magazzino della ditta, nell'ennesimo incidente sul lavoro nel mondo dell'edilizia. Un incidente, che per la...