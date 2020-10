MARGHERA

In gergo i poliziotti le chiamano morti bianche. Una definizione impropria, certo, ma che spiega bene gesti estremi apparentemente inspiegabili. Lorenzo Brasi, 25 anni, rientra esattamente in questa categoria: bel ragazzo, fisico scolpito da personal trainer, un buon lavoro e nessuna evidente situazione di disagio. Lorenzo, cogestore della palestra McFit in via Orsato a Marghera, ieri mattina ha preso tutti alla sprovvista. È arrivato al lavoro, e intorno a mezzogiorno si è chiuso in uno stanzino riservato allo staff della palestra. Lì, ha preso la sua pistola, è si è sparato. Un boato forte, e secco. In quel momento, la sala era praticamente piena (per quanto permesso, in questo momento, dalle norme anti covid). Sala, peraltro, separata da quella stanza solo da un muro. Quando i colleghi hanno capito cos'era successo, è scoppiato il panico. Sul posto, volanti della questura e gli investigatori della squadra mobile. Diverse le persone, tra clienti e personale, sotto choc: alcuni di loro hanno chiesto di poter essere portati in ospedale.

Nessun dubbio sul fatto che si sia trattato di suicidio, ma il movente è un mistero. L'ipotesi più probabile, per gli investigatori, è che a spingerlo verso la decisione di togliersi la vita, sia stata una delusione d'amore. Ma anche di questo, però, non c'è alcuna certezza: né a casa dei genitori a Mestre, dove il giovane viveva, né tra le sue cose al lavoro, sono stati trovati biglietti, lettere o messaggi di qualunque tipo che potessero dare una qualche indicazione sulle cause. «È incredibile, è come se all'improvviso si fosse stancato della vita», commenta sottovoce qualcuno. Come se a colpirlo fosse stata una profonda disillusione da quello che era il suo mondo.

CORTESE E INTROVERSO

Certo, Lorenzo non era il solito tipo da palestra. Amico di tutti e di nessuno: cortese, cordiale, sempre pronto a dare una mano a chi aveva bisogno di lui. Con nessuno, però, aveva stretto legami particolarmente solidi. Un po' introverso, un po' riservato, ma come succedere per tantissimi giovani della sua età. Nulla di strano, quindi.

E poi c'era la palestra. Un lavoro, sì, ma anche una passione. Non appena staccava con il turno, passava ore ad allenarsi. E i risultati erano evidenti: a detta dei clienti, sfoggiava un fisico da campione. La palestra, però, evidentemente non era il suo unico hobby. Da una parte la musica (in passato, infatti, aveva lavorato in uno studio di registrazione) dall'altra il tiro a segno. Quella pistola, infatti, l'aveva comprata lui e la deteneva legalmente ad uso sportivo.

L'unico indizio a disposizione degli uomini della squadra mobile lagunare è che da alcuni giorni il suo essere introverso pareva ancora più marcato. Scontroso, irascibile, qualcosa che sicuramente non tornava, nel carattere comunque sempre gentile del giovane. «Sembrava solo il classico brutto momento - commenta qualcuno dei clienti - una giornata storta può capitare a tutti». Il fascicolo, ora, è sulla scrivania del pubblico ministero di turno: starà a lui decidere se procedere con l'autopsia o se chiudere il caso subito per l'evidente causa di morte.

Davide Tamiello

Chiunque può rivolgersi agli operatori per avere supporto per superare ogni momento di difficoltà. I numeri telefonici a cui rivolgersi sono i seguenti: Telefono Amico 199.284.284; Telefono Azzurro: 1.96.96; Progetto Inoltre: 800.334.343; DeLeo Fund: 800.168.678.

