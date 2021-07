Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I SOLDIMESTRE È una grande vittoria per l'ambiente, ma perché non si trasformi in una sconfitta per l'economia e l'occupazione, che a quel punto metterebbe a rischio anche l'ambiente e l'identità della città, servono soldi. Tanti. Il decreto di ieri stanzia 157 milioni di euro che serviranno per realizzare almeno quattro approdi temporanei a Porto Marghera anche per le navi passeggeri, a partire dal prossimo anno. Il Governo, però, ieri...