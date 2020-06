JESOLO

«La mareggiata ha vanificato gran parte dei lavori di ripascimento, ora non sappiamo quanto sarà possibile aprire». Ieri mattina i bagnini in servizio sull'arenile della pineta allargavano le braccia sconsolati senza riuscire a dare delle date certe su quanto gli stabilimenti verranno aperti. E' l'effetto provocato dalla mareggiato di giovedì notte, un mix micidiale tra mare mosso e alta marea che ha lasciato ancora una volta un segno pesantissimo sulla costa. A sparire sono stati almeno 15 mila metri cubi di sabbia, la stessa che era stata depositata solo poche ore prima. Quanto è bastato per mandare in fumo parte dell'intervento di ripristino dell'arenile che ora dovrà inevitabilmente riprendere, allungando però i tempi delle aperture.

«In pineta apriamo sempre dopo gli altri riferiscono i bagnini quest'anno è ancora peggio. Purtroppo stiamo vivendo un'annata nera, ma ancora una volta siamo pronti per rimboccarci le maniche e metterci al lavoro». Non a caso, già venerdì sera sono state concluse le operazioni di pulizia, con il recupero del materiale spiaggiato, mentre da ieri sono iniziati i lavori per montare le cabine e altre attrezzature. L'obiettivo rimane quello di aprire i consorzi per il 15 giugno, visto che molti hotel riapriranno per quella data.

«Faremo di tutto aggiungono i responsabili dei consorzi per rispettare quella data». Già da domani riprenderanno i lavori della draga presente in mare per recuperare dal fondale marino la sabbia che verrà poi distesa.

«Fortunatamente spiega il sindaco Valerio Zoggia la draga si trova ancora in mare e potrà riprendere i lavori di dragaggio che si erano conclusi proprio giovedì scorso. La mareggiata, ancora una volta, ha lasciato il segno, ma ci siamo attivati immediatamente per ripristinare l'arenile. Contiamo di concludere l'intervento in una settimana, stiamo facendo il possibile per velocizzare ogni passaggio». Il sindaco ha inviato poi gli operatori ad avere fiducia e i cittadini a non pubblicare nei social immagini distorte rispetto alla realtà. «L'Europa ci sta guardando conclude Zoggia e qualcuno che ci vuole male vorrebbe scippare i nostri ospiti. Non ha senso diffondere immagini della spiaggia devastata, la mareggiata c'è stata ma riusciremo a ripristinare l'arenile. Ci sono delle persone che nelle ultime ore hanno diffuso delle foto vecchie spacciandole per attuali, in questo modo si fa solo il male della città. Stiamo vivendo un momento delicato, serve più attenzione. Gran parte del nostro arenile è pronto, a breve lo sarà anche quello della pineta». (g.bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA