Mare sicurodella capitaneria di porto Un'estate di pattugliamenti a tappeto

PREVENZIONE E CONTROLLOL'obiettivo sarà quello di far capire a chiunque abbia a che fare con il mare di non sottovalutare i pericoli, utilizzando accorgimenti e un approccio consapevole alla mobilità nautica. È questo quanto si prefigge il progetto Mare Sicuro 2018, presentato ieri alla Capitaneria di Porto di Venezia, che dal 16 giugno al 16 settembre prevede controlli serrati per prevenire i pericoli e assicurare, in caso di necessità, i primi soccorsi. A spiegare il senso del progetto è stato il capitano di Vascello Giovanni Stella,...