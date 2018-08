«Mare o montagna? Scelgo la collina...» Le confessioni del premier-mediatore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO«Se vado in vacanza al mare o in montagna? Scelgo la collina. Io non sono né carne, né pesce». Giuseppe Conte si rivela mediatore anche sul luogo delle ferie, lui che tutti i giorni deve scongiurare o ricucire strappi tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. «Non alzo mai la voce. Non ne vedo il bisogno. Sono pragmatico anche nell'inquietudine. Qualche volta mi irrito, ma mi passa...».Le confessioni del premier, il salto nel privato del professore di diritto prestato alla politica, avviene esattamente nel giorno del suo...