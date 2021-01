Obiettivo: salvare la stagione 2021, anche a costo di sopportare le restrizioni per altre settimane o per l'intero mese di febbraio. I sindaci del litorale chiedono dunque di stringere ancora i denti restando con la zona arancione, nonostante i contagi stiano diminuendo. Pasqualino Codognotto, primo cittadino di San Michele-Bibione e presidente della conferenza dei sindaci della costa veneta, esce allo scoperto: «Per opportunità ritengo necessario rimanere con una classificazione arancione almeno per altri 15 giorni, anche se tutti gli indicatori dovessero continuare a diminuire». Sulla stessa linea c'è gran parte degli altri sindaci delle città balneari, con Valerio Zoggia che, da Jesolo, si spinge anche oltre: «Personalmente penso che sia opportuno mantenere le attuali restrizioni anche per febbraio, poi da marzo si potrà ragionare, ovviamente se a livello sanitario ci saranno le condizioni per farlo». E tutto mentre si stanno registrando le prime prenotazioni per la prossima estate anche dall'estero, che salterebbero nuovamente in caso di nuove impennate di positivi. Ed è per questo che i primi cittadini continuano a predicare prudenza, con l'invito a evitare comportamenti inutili per non dire rischiosi: «Ci arrivano ancora diverse segnalazioni, i controlli continueranno».

Babbo a pagina II

© RIPRODUZIONE RISERVATA