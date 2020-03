IL PERSONAGGIO

PREGANZIOL Uno dei più grandi campioni del basket italiano in campo per vincere la partita della solidarietà, volontario tra i volontari della squadra dei cittadini che a Preganziol vanno a fare la spesa e la portano a casa agli anziani soli. Denis Marconato, cestista della Benetton Basket e del Petrarca Padova negli anni 90, pilastro della nazionale che vinse l'oro agli europei nel '99, dal 2004 è di casa a Preganziol e da due settimane ha risposto presente all'appello per provvedere al servizio di consegna della spesa a domicilio, insieme ad altri venti suoi concittadini. Tutti finora si sono messi in gioco per andare al supermercato per conto di persone anziane. Che non solo è meglio non corrano il rischio di uscire, ma spesso non possono neppure contare su altro aiuto.

LA TESTIMONIANZA

«Ho iniziato da qualche giorno semplicemente per rendermi utile alla comunità ha detto il campione che nel 2003 fece pure parte della NBA Summer League dei Washington Wizards Siamo un bel gruppo di volontari. Da sportivo dico che ogni sport di squadra ci insegna a essere pronti al sacrificio per andare incontro al compagno che ha bisogno di aiuto. Questo vale anche in una situazione di emergenza come quella che stiamo vivendo. Andando in aiuto di altri cittadini che hanno bisogno. Solo aiutandoci tutti si può riuscire a uscirne insieme». A tal proposito, per tendere una mano agli anziani, il Comune ha attivato da due settimane un numero di cellulare dedicato con la raccolta degli ordini lunedì, mercoledì e venerdì mattina. È sufficiente chiamare, comunicare la lista della spesa e pagare alla consegna. A fare da gancio per chiudere il cerchio tocca infine ai volontari in gioco. Con tanto di mascherine e assicurazione garantita dal Comune nel rispetto delle direttive:

IL MESSAGGIO

«È lo sport il primo a insegnare l'atteggiamento della disponibilità dice Marconato Il saper fare un passo indietro se serve per il bene di tutta la squadra. In questo caso di tutta la comunità». E un campione di basket che suona al campanello di casa per recapitare a domicilio la spesa non passa certo inosservato. Con i suoi due metri e dieci di altezza e le buste della spesa tra le mani, al posto di una palla da mettere a canestro: «Nel consegnare la spesa si può iniziare a parlare di sport confida il campione Mi fanno un sacco di domande. E pur dovendo mantenere le distanze di sicurezza tutti sono contenti anche di scambiare quattro chiacchiere».

Alessandra Vendrame

