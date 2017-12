Marcon: «Terremo alta la guardia ma i documenti parlano chiaro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GUARDIA ALTACASTELFRANCO «Nessuno allarmismo, ma attenzione. Monitoreremo che lo Iov resti». Il sindaco Stefano Marcon, in una nota diffusa ieri, fa un ragionamento logico per rassicurare i cittadini sulla definitività della succursale dello Iov patavino in città, operativa da ottobre al San Giacomo con i laboratori di prevenzione oncologica, e per cui è prevista a febbraio l'apertura del primo dei cinque reparti, quello di chirurgia oncologica dell'esofago e delle vie digestive. LA CONFERMA«L'attivazione della reparto di Radioterapia...