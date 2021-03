DOPPIA SANZIONE

MARCON Stop di cinque giorni a due esercizi di Gaggio e San Liberale per la mancata osservanza di quanto previsto dai Dpcm sull'emergenza sanitaria. Ieri mattina gli agenti del Comando di Polizia locale di Marcon hanno notificato l'ordinanza del Prefetto di Venezia che dispone la chiusura dell'attività per 5 giorni di un bar a San Liberale. L'ordinanza in questione è stata adottata a seguito di un controllo effettuato ancora nel mese di novembre dell'anno scorso da parte della Polizia locale, intervenuta a seguito delle segnalazioni di alcuni cittadini che si lamentavano del fatto che dopo le 18 l'esercizio continuasse a servire aperitivi, con conseguente formazione di assembramenti di persone prive di mascherina. Ricevuta la segnalazione gli agenti sono intervenuti con immediatezza, riscontrando l'effettiva presenza di diverse persone che si allontanavano in fretta e furia vedendo arrivare l'ufficio mobile del Comando. La Polizia locale faceva però in tempo a rilevare la mancata osservanza da parte del gestore delle disposizioni vigenti in materia, anche perché la situazione rilevata dalla pattuglia era alquanto inequivocabile. Il bar stava servendo la clientela oltre l'orario previsto dal decreto ministeriale di quel periodo, per cui è scattata la contestazione con la successiva trasmissione degli atti al Prefetto, cui ieri ha fatto seguito l'ordinanza di chiusura dell'attività per 5 giorni. Sabato invece è toccato ai Carabinieri di Marcon intervenire in un bar di Gaggio, dove è stata accertata la violazione delle norme. In questo caso la chiusura per 5 giorni del locale è scattata immediatamente. «Questa è la dimostrazione che l'attenzione degli organi di controllo è sempre alta - commenta il sindaco di Marcon, Matteo Romanello - Sebbene la pandemia abbia stravolto completamente la programmazione delle attività di Polizia - ha aggiunto - va detto che gli agenti del Comando di Marcon, nonostante siano sotto organico, hanno effettuato l'anno scorso ben 3500 controlli, sia a bordo di veicoli che a piedi, e oltre 400 sopralluoghi presso le attività economiche». (mau.d.l.)

