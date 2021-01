AEROPORTO

MESTRE In aeroporto c'è sempre il vuoto e d'altro canto Enrico Marchi, il presidente di Save la società di gestione, l'aveva detto ai primi di dicembre quando Ryanair annunciò che da marzo aumenterà i voli a Venezia e aprirà una nuova base al Canova di Treviso: «Si comincia a vedere la luce in fondo al tunnel anche se gennaio, febbraio e marzo saranno ancora mesi durissimi». E in effetti è così e i disagi per i viaggiatori si toccano con mano. Per il fatto che le compagnie utilizzano aeromobili più piccoli, infatti, spesso capita che debbano lasciare a terra i bagagli o almeno una parte. Molte delle persone che si muovono in aereo al giorno d'oggi sono cittadini che rientrano in patria o che vanno altrove per iniziare un lavoro e quindi hanno parecchi bagagli a seguito, che appunto non ci stanno dentro ai velivoli. Chiaro che si possono imbarcare in un volo successivo ma se c'è un altro aereo piccolo le valigie restano ancora a terra, e non è un problema da poco.

I BAGAGLI RESTANO A TERRA

D'altro canto se il numero dei passeggeri non è sufficiente a riempire un aereo più grande, per le compagnie i costi salgono alle stelle e gli incassi precipitano. È un momento, insomma, nel quale si naviga a vista: le compagnie aeree, ad esempio, stanno vendendo i voli per l'estate 2021 ma anche addirittura per quella del 2022 proponendo biglietti a prezzi molto accattivanti: ed è una speranza doppia, delle compagnie che vorrebbero fare tanti numeri e tornare a riempire gli aerei, e dei viaggiatori che contano di poter partire per davvero.

Il domani molto dipenderà da come si evolverà la pandemia, da come le compagnie aeree reggeranno il buco di mancato profitto e da come le società di gestione degli scali, di handling e di catering riusciranno, con gli ammortizzatori sociali, a rimanere vive. Inoltre fino a che tutti i paesi, almeno quelli europei, non usciranno dal tunnel e apriranno i propri scali contemporaneamente sarà ben difficile che si possa tornare a volare normalmente perché il trasporto aereo vive sul principio della libera circolazione che, se manca, la gente non viaggia e i conti degli operatori non tornano.

A Tessera le compagnie low cost si muovono a fatica: EasyJet è praticamente ferma, Volotea fa qualcosa ma è in attesa della stagione estiva, Ryanair decolla ma ultimamente in vari scali sta iniziando a sospendere i voli, a Tessera al momento no. Quanto alle compagnie di bandiera, sono attive solo quelle europee, Air France, Lufthansa, Klm, Turkish, Swiss Air e Alitalia. Gli unici voli che registrano buoni introiti sono quelli cargo: la chiusura delle rotte oltre oceano per gli Stati Uniti e quelle per i paesi Arabi, che acquistavano prodotti di lusso come automobili, sono state compensate dall'esplosione dell'eCommerce, il commercio online con Amazon che fa la parte del leone. Così i voli cargo di Dhl e Ups viaggiano sempre belli pieni.

BOOM DELLE MERCI

E i lavoratori? «A Venezia, ma anche a Treviso e a Verona sono preoccupati perché vogliono lavorare e non ammettono di stare in cassa integrazione senza far nulla - spiega Ivano Traverso, segretario della Fit-Cisl -. È la cultura veneta che influenza i dipendenti: si fatica a convincerli a stare a casa. Per cui, sempre con la massima attenzione alla salute e alla sicurezza, le aziende dovrebbero mettere in campo corsi di formazione per non far perdere la professionalità alle persone che, stando a casa, perdono un po' il quotidiano, anche per non trovarsi scoperte e in difficoltà se in estate ripartiranno i voli».

Elisio Trevisan

