Marco Goldin

Adesso che Dino De Poli non c'è più, quello che subito mi viene in mente è il suo grande ufficio a Ca' Spineda. E lo ricordo così, con una luce abbassata che veniva da fuori, i balconi accostati che lasciavano filtrare quel lume assolato che bruciava l'estate di piazza San Leonardo. Lui era lì, dall'altra parte della scrivania, d'angolo, le finestre alle sue spalle. Era un controluce, una figura che dominava lo spazio.

Ho frequentato per più di quindici anni quelle stanze, dall'autunno del 1987 al marzo 2004, quando me ne sono uscito per l'ultima volta da Ca' Spineda. Da allora De Poli non l'ho mai più visto e nemmeno sentito. Le nostre strade si sono incrociate quando io avevo ventisei anni e lui quasi sessanta. Si era appena insediato come presidente della Cassa di Risparmio e una delle sue prime decisioni fu quella di far restaurare Casa dei Carraresi e destinarne intanto il piano terra a spazio espositivo. Forse pochi ricordano che i primi dieci anni della nostra collaborazione, fin dalla mostra che inaugurò il restauro di quella sede nel novembre 1988, sono stati soprattutto all'insegna delle mostre di riscoperta dell'arte trevigiana dei primi decenni del Novecento. Il progetto che in questo senso gli avevo proposto gli piaceva e così vennero tante esposizioni, da Springolo a Cancian e così via.

