Marco Gervasoni Nove italiani su dieci pare abbiano tifato, mercoledì pomeriggio, la Corea del Sud contro la Germania, e gioito della sconfitta tedesca. Ma ieri pomeriggio il fischio ha fatto iniziare un'altra partita, che ci vede protagonisti, in cui speriamo di emulare i coreani: anche se non sarà per nulla facile, visto che una rotta tedesca, in questo caso, porterebbe alla quasi certa caduta del governo Merkel. La partita consiste nel dimostrare coerenza tra quanto il governo ha sostenuto nelle ultime due settimane e la sua capacità di...