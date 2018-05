CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Marco Gervasoni L'incarico a Giuseppe Conte è l'esito più logico, giusto e legittimo dei risultati del voto del 4 marzo. Nei giorni precedenti, abbiamo invece assistito a numerosi interventi di giornali, esponenti politici, e persino di membri di governi di altri paesi, poco contenti di questa soluzione. Ora un conto sono i giudizi, sempre legittimi, ben diversi invece i tentativi di ingerenza, che non sono mancati. E in passato troppe volte ne abbiamo subite, ingerenze che hanno contributo a far cadere esecutivi, come quello di Berlusconi...