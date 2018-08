CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Marco GervasoniL'estate del 2018 verrà probabilmente ricordata come l'autunno del centro-destra. Cioè come il periodo in cui il processo di decomposizione di quest'alleanza è giunto alla sua fine. Non sappiamo ancora che cosa verrà al suo posto. Di certo sarà un animale politico molto diverso da quello che, con alterne fortune e anche profonde rotture, aveva non solo scandito la vita della Seconda Repubblica, dal 1994 in poi, ma l'aveva in qualche sorte creata, dando vita al bipolarismo che l'ha contraddistinta. Se dovessimo azzardare una...