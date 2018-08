CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Marco GervasoniIl colore rosso dei pomodori sparsi nelle strade del foggiano appare come una metafora del sangue degli stranieri che, in larga anche se non esclusiva parte (sfruttati sono anche molti italiani), lavorano al di sotto dei minimi livelli di dignità e di umanità. Su questo nessuno avrà da obiettare. I due incidenti stradali che hanno ucciso sedici braccianti immigrati in pochi giorni non è infatti da sottovalutare come una casualità. Per questo hanno fatto benissimo il premier Conte a recarsi in quei luoghi che, casualmente,...