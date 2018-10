CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Marco Gervasoni«Confindustria è governativa per definizione» amava dire Gianni Agnelli, il Machiavelli dell'imprenditoria italiana: di cui il presidente Vincenzo Boccia con le sue dichiarazioni pro Salvini, sembra seguire la lezione. Del resto anche nella Seconda Repubblica la Confederazione ha sempre evitato di issare barricate, pure di fronte a governi che l'avevano sommersa di tasse. Non è neppure vero che gli industriali mai si sarebbero schierati con un partito, come invece oggi avrebbero fatto con la Lega: ai tempi del secondo...