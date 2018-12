CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Marco Gervasoni Come si comportano i movimenti di protesta quando si trovano a gestire proteste contro di loro? Una domanda accademica fino a qualche tempo fa, oggi molto meno: tutti abbiamo visto le bandiere dei 5 stelle bruciate dagli Ncc. E non è la prima volta che il movimento di Grillo si trova a fronteggiare lo scontento e la discesa in piazza di soggetti collettivi a cui aveva sempre promesso, se non tutto, molto. Basti pensare alle agitazioni contro il Tap in Puglia, all'imponente manifestazione torinese contro la Tav e, per quanto...