Marco GervasoniChe Theresa May salvasse sé stessa e il suo governo dalla mozione di sfiducia dell'opposizione era prevedibile e previsto, nonostante la disfatta del giorno prima, numericamente la più rovinosa mai subita da un premier negli ultimi due secoli. Per forza, il voto contro l'accordo aveva fatto convergere tre gruppi diversi, i Laburisti, i Conservatori pro brexit secca (capitanati da Boris Johnson) e i non molti Tories favorevoli a restare nella Ue. Ma siccome è molto più facile unirsi nel distruggere che nel costruire, queste...