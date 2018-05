CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Marco Gervasoni Che i giornali inglesi come il «Financial Times» o qualche ministro francese si impauriscano per l'arrivo dei barbari Di Maio e Salvini è comprensibile, anche se non accettabile. Che però una parte degli italiani, quelli contrari al governo, considerino barbari chi ha votato per 5 stelle o Lega è purtroppo una vecchia storia, quasi mai gloriosa e sempre foriera di danni. Crediamo infatti che nel programma dell'eventuale nuovo esecutivo, assieme ad alcuni punti buoni, ve ne siano molti di discutibili. Ma allo stesso modo...