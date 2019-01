CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Marco Gervasoni C'è una legge nella politica politicante. Più i protagonisti e i fan a rimorchio alzano paroloni magniloquenti più appare chiara la strumentalità della loro azione. È il caso della campagna di alcuni sindaci, intenzionati a non applicare il decreto sicurezza - a cui ieri il sindaco di Napoli De Magistris ha agganciato la proposta, dello stesso tenore, di accogliere nel Golfo la nave Sea Watch. Per lodare il boicottaggio anti Salvini, bollato come senza senso giuridico da Carlo Nordio ieri su queste colonne, da ex giudici...