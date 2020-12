Marco Dori*

Sono passati 10 mesi da quella chiamata nella notte. Era il 22 febbraio. Il giorno prima avevo saputo che sarei diventato padre. Strana la vita. Quella chiamata nella notte, invece, mi avvisava che a Mira era stato trovato il primo caso di coronavirus della provincia di Venezia e tra i primissimi d'Italia. Mi trovavo fuori regione e mi misi subito in macchina per raggiungere l'unità di crisi di Marghera, che oggi tutti conoscono per le dirette del presidente Zaia. Tra le ipotesi, infatti, c'era anche quella di chiudere la città, cosa che poi non avvenne.

Tuttavia, nella prima ordinanza ministeriale che istituiva le zone rosse d'Italia c'eravamo anche noi. Mira era insieme a Vò, Codogno e alle altre città che per prime erano state coinvolte dalla pandemia.

Senza dimenticare che sempre a Mira abbiamo purtroppo avuto la prima vittima di questa tremenda pandemia, Mario Veronese, oltre alla scomparsa della dottoressa Samar, il centesimo medico in Italia ad aver perso la vita combattendo il virus. Un lutto che ha colpito moltissimo la nostra comunità, per l'affetto che tanti avevano nei confronti della dottoressa, ma anche perché era l'ennesimo eroe in camice bianco che perdeva la vita nel tentativo di salvarla agli altri.

